Чемпион России по футболу в составе "Спартака" Ребров приостановил карьеру вратаря

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Артем Ребров приостановил карьеру вратаря. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что Ребров перешел на должность технического координатора, в его обязанности будет входить помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

"Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в "Спартаке", и смелость при принятии этого решения, - говорится в сообщении. - Желаем удачи в новом качестве".

Реброву 37 лет, он выступал за московский "Спартак" с 2011 года. В составе красно-белых он провел 131 матч во всех турнирах, из которых 47 отстоял "на ноль". Последний матч в составе "Спартака" Ребров провел 21 октября 2020 года с красноярским "Енисеем" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России (0:1). В составе москвичей голкипер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Помимо "Спартака" он выступал в ярославском "Шиннике", подмосковном "Сатурне", курском "Авангарде", московском "Динамо" и томской "Томи".

В новость внесены изменения (15:40 мск) - добавлены подробности во втором абзаце, цитата и бэкграунд.