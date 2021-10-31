Мамиашвили получил 95% голосов на выборах в состав бюро Объединенного мира борьбы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили получил поддержку 95% голосов на выборах нового состава бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом он сообщил ТАСС.

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Белграде. Ранее серб Ненад Лалович был переизбран на пост президента организации сроком на пять лет.

"Я благодарен тем, кто оказал мне доверие, - сказал Мамиашвили. - Поддержка 95 процентов от общего числа присутствующих на конгрессе в это непростое время ко многому обязывает. Может, я не совсем соответствую их чаяниям, но тем не менее спасибо мировому сообществу за высокое доверие. Хотел бы поздравить моих коллег, по факту бюро подержало всех наших соратников, отдельно хочу поздравить Ахрола Рузиева".

Мамиашвили 57 лет, он является членом бюро UWW с 2014 года.