"Ростов-Дон" проиграл датскому "Эсбьергу" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 31 октября. Российский клуб "Ростов-Дон" проиграл датскому "Эсбьергу" со счетом 18:25 в матче шестого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Дании.

"Ростов-Дон" опустился на третью строчку в группе А, набрав 8 очков в шести матчах. Лидирует венгерский "Ференцварош", у которого 10 очков, на втором месте идет "Эсбьерг" (9). Германская "Боруссия" из Дортмунда (7) занимает четвертую позицию в турнирной таблице, за ней идут французский "Брест" (6), румынский "Бухарест" (6), хорватская "Подравка" (2) и черногорская "Будучность" (0). Следующий матч "Ростов-Дон" проведет на выезде против "Подравки" 13 ноября.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

"Ростов-Дон" является шестикратным чемпионом России, 11-кратным обладателем кубка страны и шестикратным победителем суперкубка. В 2017 году команда выиграла Кубок Европейской федерации гандбола. В сезоне-2018/19 "Ростов-Дон" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Дьёру".