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Футбол в России

Дубль Кассьеры помог "Сочи" победить "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Сочинцы забили самый быстрый гол в истории выступлений в чемпионате России
Футболисты "Сочи" Сергей Терехов и Жоаозиньо Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи" Сергей Терехов и Жоаозиньо
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".

В составе победителей отличился Матео Кассьера (2-я и 79-я минуты). У хозяев отметился Эванс Кангва (65). Гол Кассьеры на 79-й секунде матча стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ, а также за всю историю выступлений сочинцев в чемпионате России.

Благодаря победе "Сочи" поднялся на третье место турнирной таблицы, набрав 24 очка в 13 матчах. "Арсенал" остался на 14-й строчке, имея в активе 12 очков в 13 встречах. Следующий матч "Сочи" проведет дома против московского ЦСКА 6 ноября, "Арсенал" в этот же день примет "Уфу".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Локомотив1366119-1224
3Сочи1380520-1524
4Динамо1372421-1623
5ЦСКА1372417-1023
6Краснодар1363422-1221
7Крылья Советов1361616-1619
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Нижний Новгород1342714-2114
12Ростов1334620-2413
13Уфа1334614-1913
14Арсенал1333715-2612
15Химки1225511-1911
16Урал122375-159

 

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