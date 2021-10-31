Дубль Кассьеры помог "Сочи" победить "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".
В составе победителей отличился Матео Кассьера (2-я и 79-я минуты). У хозяев отметился Эванс Кангва (65). Гол Кассьеры на 79-й секунде матча стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ, а также за всю историю выступлений сочинцев в чемпионате России.
Благодаря победе "Сочи" поднялся на третье место турнирной таблицы, набрав 24 очка в 13 матчах. "Арсенал" остался на 14-й строчке, имея в активе 12 очков в 13 встречах. Следующий матч "Сочи" проведет дома против московского ЦСКА 6 ноября, "Арсенал" в этот же день примет "Уфу".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|3
|Сочи
|13
|8
|0
|5
|20-15
|24
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|5
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|6
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|22-12
|21
|7
|Крылья Советов
|13
|6
|1
|6
|16-16
|19
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|12
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|13
|Уфа
|13
|3
|4
|6
|14-19
|13
|14
|Арсенал
|13
|3
|3
|7
|15-26
|12
|15
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9