"Спартак" проиграл "Локомотиву" и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 31 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:4 проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000 - Локомотив" в присутствии 2 137 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Егор Коршков (28-я минута), для которого этот матч стал 300-м в КХЛ, Денис Алексеев (33), Рид Буше (45) и Георгий Иванов (57). У "Спартака" шайбы забросили Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ерабек (53).

Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ после серии из пяти побед. "Локомотив" прервал серию из трех поражений.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 26 очками после 24 матчей расположился на восьмом месте, "Локомотив" занимает шестое место, набрав 28 очков после 24 игр. В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 2 ноября, "Локомотив" в тот же день в Нижнем Новгороде сыграет с "Торпедо".