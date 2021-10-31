"Спартак" проиграл "Локомотиву" и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 31 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:4 проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000 - Локомотив" в присутствии 2 137 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Егор Коршков (28-я минута), для которого этот матч стал 300-м в КХЛ, Денис Алексеев (33), Рид Буше (45) и Георгий Иванов (57). У "Спартака" шайбы забросили Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ерабек (53).
Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ после серии из пяти побед. "Локомотив" прервал серию из трех поражений.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 26 очками после 24 матчей расположился на восьмом месте, "Локомотив" занимает шестое место, набрав 28 очков после 24 игр. В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 2 ноября, "Локомотив" в тот же день в Нижнем Новгороде сыграет с "Торпедо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|24
|13
|1
|3
|2
|1
|4
|84-51
|37
|2
|Йокерит
|24
|10
|3
|2
|2
|2
|5
|80-67
|34
|3
|Динамо М
|23
|14
|1
|0
|0
|0
|8
|81-59
|30
|4
|Динамо Мн
|22
|11
|3
|0
|0
|2
|6
|69-58
|30
|5
|ЦСКА
|24
|9
|4
|1
|0
|1
|9
|51-50
|29
|6
|Локомотив
|24
|11
|1
|0
|2
|2
|8
|63-56
|28
|7
|Северсталь
|23
|9
|3
|1
|1
|1
|8
|49-50
|28
|8
|Спартак
|24
|9
|4
|0
|0
|0
|11
|60-59
|26
|9
|Торпедо
|24
|9
|1
|0
|2
|1
|11
|61-63
|23
|10
|Динамо Р
|23
|7
|1
|0
|3
|2
|10
|48-73
|21
|11
|Сочи
|25
|5
|2
|1
|3
|1
|13
|55-73
|20
|12
|Витязь
|24
|5
|0
|1
|2
|4
|12
|63-78
|18
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|24
|18
|2
|2
|0
|0
|2
|90-49
|44
|2
|Трактор
|25
|12
|1
|5
|1
|1
|5
|78-63
|38
|3
|Салават Юлаев
|24
|13
|2
|1
|1
|1
|6
|73-48
|34
|4
|Ак Барс
|25
|9
|2
|3
|0
|4
|7
|58-58
|32
|5
|Автомобилист
|25
|9
|2
|1
|3
|2
|8
|88-75
|29
|6
|Авангард
|22
|11
|1
|1
|0
|0
|9
|62-56
|26
|7
|Барыс
|25
|6
|2
|2
|2
|1
|12
|60-74
|23
|8
|Сибирь
|23
|8
|0
|1
|0
|3
|11
|43-55
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|7
|1
|1
|0
|3
|11
|59-67
|21
|10
|Амур
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|49-68
|21
|11
|Адмирал
|24
|5
|0
|0
|3
|2
|14
|44-77
|15
|12
|Куньлунь
|23
|4
|0
|1
|1
|1
|16
|48-89
|12