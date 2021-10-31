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КХЛ

"Спартак" проиграл "Локомотиву" и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Ярославцы прервали серию из трех поражений
Вратарь "Спартака" Алексей Красиков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь "Спартака" Алексей Красиков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Московский "Спартак" со счетом 2:4 проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000 - Локомотив" в присутствии 2 137 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Егор Коршков (28-я минута), для которого этот матч стал 300-м в КХЛ, Денис Алексеев (33), Рид Буше (45) и Георгий Иванов (57). У "Спартака" шайбы забросили Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ерабек (53).

Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ после серии из пяти побед. "Локомотив" прервал серию из трех поражений.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 26 очками после 24 матчей расположился на восьмом месте, "Локомотив" занимает шестое место, набрав 28 очков после 24 игр. В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" 2 ноября, "Локомотив" в тот же день в Нижнем Новгороде сыграет с "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА24131321484-5137
2Йокерит24103222580-6734
3Динамо М23141000881-5930
4Динамо Мн22113002669-5830
5ЦСКА2494101951-5029
6Локомотив24111022863-5628
7Северсталь2393111849-5028
8Спартак24940001160-5926
9Торпедо24910211161-6323
10Динамо Р23710321048-7321
11Сочи25521311355-7320
12Витязь24501241263-7818
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург24182200290-4944
2Трактор25121511578-6338
3Салават Юлаев24132111673-4834
4Ак Барс2592304758-5832
5Автомобилист2592132888-7529
6Авангард22111100962-5626
7Барыс25622211260-7423
8Сибирь23801031143-5521
9Нефтехимик23711031159-6721
10Амур25413231249-6821
11Адмирал24500321444-7715
12Куньлунь23401111648-8912

 

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