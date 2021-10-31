ЦСКА уступил датскому "Оденсе" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 31 октября. Московский ЦСКА проиграл датскому "Оденсе" со счетом 21:28 в матче шестого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА занимает пятое место в группе B, набрав 6 очков в пяти матчах. Лидирует венгерский "Дьер", у которого 12 очков в шести встречах, "Оденсе" идет на второй строчке с 8 очками, третье место занимает норвежский клуб "Вайперс" (6). Следующий матч ЦСКА проведет дома против словенского "Крима" 14 ноября.