ЦСКА уступил датскому "Оденсе" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 31 октября. Московский ЦСКА проиграл датскому "Оденсе" со счетом 21:28 в матче шестого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.
ЦСКА занимает пятое место в группе B, набрав 6 очков в пяти матчах. Лидирует венгерский "Дьер", у которого 12 очков в шести встречах, "Оденсе" идет на второй строчке с 8 очками, третье место занимает норвежский клуб "Вайперс" (6). Следующий матч ЦСКА проведет дома против словенского "Крима" 14 ноября.
Уступаем дома «Оденсе» #whccska #галопомпоевропам #будущеезанами #мыцска #мыпобедим pic.twitter.com/cWHKmh5GAG— ПГК ЦСКА (@whccska) October 31, 2021
Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (сезон-2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.