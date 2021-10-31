Московское "Динамо" проиграло рижскому в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 31 октября. Московское "Динамо" со счетом 1:4 проиграло одноименной команде из Риги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Оскар Цибульскис (2-я и 39-я минута), Гинтс Мейя (45) и Лаурис Дарзиньш (59). У москвичей отличился Антон Ведин (12), для которого эта шайба стала первой после перехода из "Сибири". Защитник московского "Динамо" Вячеслав Войнов отдал 100-ю результативную передачу в КХЛ.
Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ. Рижское "Динамо" прервало серию из четырех поражений.
В турнирной таблице Западной конференции московское "Динамо" с 30 очками после 24 матчей располагается на третьем месте, рижская команда занимает десятое место, набрав 23 очка после 24 игр. В следующем матче москвичи в гостях встретятся с минским "Динамо" 2 ноября, рижский клуб 5 ноября дома примет "Сочи".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|24
|13
|1
|3
|2
|1
|4
|84-51
|37
|2
|Йокерит
|24
|10
|3
|2
|2
|2
|5
|80-67
|34
|3
|Динамо М
|24
|14
|1
|0
|0
|0
|8
|82-63
|30
|4
|Динамо Мн
|23
|11
|3
|0
|0
|2
|7
|72-63
|30
|5
|ЦСКА
|24
|9
|4
|1
|0
|1
|9
|51-50
|29
|6
|Локомотив
|24
|11
|1
|0
|2
|2
|8
|63-56
|28
|7
|Северсталь
|23
|9
|3
|1
|1
|1
|8
|49-50
|28
|8
|Спартак
|24
|9
|4
|0
|0
|0
|11
|60-59
|26
|9
|Торпедо
|24
|9
|1
|0
|2
|1
|11
|61-63
|23
|10
|Динамо Р
|24
|8
|1
|0
|3
|2
|10
|52-74
|23
|11
|Сочи
|25
|5
|2
|1
|3
|1
|13
|55-73
|20
|12
|Витязь
|24
|5
|0
|1
|2
|4
|12
|63-78
|18
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|24
|18
|2
|2
|0
|0
|2
|90-49
|44
|2
|Трактор
|25
|12
|1
|5
|1
|1
|5
|78-63
|38
|3
|Салават Юлаев
|25
|14
|2
|1
|1
|1
|6
|78-51
|36
|4
|Ак Барс
|25
|9
|2
|3
|0
|4
|7
|58-58
|32
|5
|Автомобилист
|25
|9
|2
|1
|3
|2
|8
|88-75
|29
|6
|Авангард
|22
|11
|1
|1
|0
|0
|9
|62-56
|26
|7
|Барыс
|25
|6
|2
|2
|2
|1
|12
|60-74
|23
|8
|Сибирь
|23
|8
|0
|1
|0
|3
|11
|43-55
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|7
|1
|1
|0
|3
|11
|59-67
|21
|10
|Амур
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|49-68
|21
|11
|Адмирал
|24
|5
|0
|0
|3
|2
|14
|44-77
|15
|12
|Куньлунь
|23
|4
|0
|1
|1
|1
|16
|48-89
|12