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КХЛ

Московское "Динамо" проиграло рижскому в матче чемпионата КХЛ

Рижане прервали серию из четырех поражений
Вратарь "Динамо" Иван Бочаров Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вратарь "Динамо" Иван Бочаров
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Московское "Динамо" со счетом 1:4 проиграло одноименной команде из Риги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Оскар Цибульскис (2-я и 39-я минута), Гинтс Мейя (45) и Лаурис Дарзиньш (59). У москвичей отличился Антон Ведин (12), для которого эта шайба стала первой после перехода из "Сибири". Защитник московского "Динамо" Вячеслав Войнов отдал 100-ю результативную передачу в КХЛ.

Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ. Рижское "Динамо" прервало серию из четырех поражений.

В турнирной таблице Западной конференции московское "Динамо" с 30 очками после 24 матчей располагается на третьем месте, рижская команда занимает десятое место, набрав 23 очка после 24 игр. В следующем матче москвичи в гостях встретятся с минским "Динамо" 2 ноября, рижский клуб 5 ноября дома примет "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА24131321484-5137
2Йокерит24103222580-6734
3Динамо М24141000882-6330
4Динамо Мн23113002772-6330
5ЦСКА2494101951-5029
6Локомотив24111022863-5628
7Северсталь2393111849-5028
8Спартак24940001160-5926
9Торпедо24910211161-6323
10Динамо Р24810321052-7423
11Сочи25521311355-7320
12Витязь24501241263-7818
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург24182200290-4944
2Трактор25121511578-6338
3Салават Юлаев25142111678-5136
4Ак Барс2592304758-5832
5Автомобилист2592132888-7529
6Авангард22111100962-5626
7Барыс25622211260-7423
8Сибирь23801031143-5521
9Нефтехимик23711031159-6721
10Амур25413231249-6821
11Адмирал24500321444-7715
12Куньлунь23401111648-8912

 

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