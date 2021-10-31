Московское "Динамо" проиграло рижскому в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 31 октября. Московское "Динамо" со счетом 1:4 проиграло одноименной команде из Риги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Оскар Цибульскис (2-я и 39-я минута), Гинтс Мейя (45) и Лаурис Дарзиньш (59). У москвичей отличился Антон Ведин (12), для которого эта шайба стала первой после перехода из "Сибири". Защитник московского "Динамо" Вячеслав Войнов отдал 100-ю результативную передачу в КХЛ.

Московский клуб потерпел второе поражение подряд в КХЛ. Рижское "Динамо" прервало серию из четырех поражений.

В турнирной таблице Западной конференции московское "Динамо" с 30 очками после 24 матчей располагается на третьем месте, рижская команда занимает десятое место, набрав 23 очка после 24 игр. В следующем матче москвичи в гостях встретятся с минским "Динамо" 2 ноября, рижский клуб 5 ноября дома примет "Сочи".