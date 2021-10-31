"Химки" сыграли вничью с "Уралом" в первом матче РПЛ под руководством Ющенко

ХИМКИ /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

Матч завершился со счетом 0:0. "Химки" провели первый матч в нынешнем розыгрыше РПЛ под руководством Игоря Ющенко. Специалист на посту главного тренера подмосковной команды сменил Игоря Черевченко, который покинул "Химки" 25 октября. Первый матч под руководством нового тренера "Химки" провели в групповом этапе Бетсити - Кубка России против калининградской "Балтики", "Химки" одержали победу в серии пенальти, но не смогли выйти в плей-офф турнира.

"Химки" и "Урал" идут в зоне вылета из РПЛ, подмосковный клуб с 12 очками занимает 15-е место в таблице чемпионата России, екатеринбургская команда идет на 16-й строчке, набрав 10 очков. Следующий матч "Химки" проведут в гостях против самарских "Крыльев Советов" 6 ноября, а "Урал" на следующий день примет петербургский "Зенит".