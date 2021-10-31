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Футбол во Франции

"Монако" уступил "Бресту" в чемпионате Франции, Головин впервые вышел на поле после травмы

Полузащитник сборной России получил повреждение 3 октября в матче против "Бордо"
Александр Головин EPA-EFE/Ian Langsdon
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/Ian Langsdon

ТАСС, 31 октября. "Брест" со счетом 2:0 обыграл "Монако" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад Франсис Ле Бле" в Бресте.

Голы забили Стив Мунье (18-я минута) и Франк Онора (79).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте встречи. Этот матч стал для него первым после травмы, полученной в матче девятого тура против "Бордо" (3:0), который прошел 3 октября. Ранее стало известно, что Головин вошел в расширенный состав сборной России на решающие отборочные матчи чемпионата мира против команд Кипра и Хорватии.

"Монако" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков. "Брест" идет на 18-й позиции с 9 очками.

В следующем туре "Монако" сыграет в гостях против "Реймса" 7 ноября, "Брест" в тот же день на выезде встретится с "Лорьяном".

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
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