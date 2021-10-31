"Торпедо" победило "Спартак-2" и возглавило таблицу ФНЛ

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" победил столичный "Спартак-2" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в подмосковном Домодедово на стадионе "Авангард".

Единственный гол на 41-й минуте забил Алексей Померко.

Изначально игра должна была пройти на домашней арене второй команды красно-белых в академии "Спартака" им. Ф. Черенкова. Однако после введения столичными властями периода нерабочих дней из-за коронавируса до 7 ноября Роспотребнадзор наложил запрет на проведение встречи.

Благодаря победе "Торпедо" возглавило турнирную таблицу ФНЛ, имея в активе 41 очко в 20 матчах. "Спартак-2" сохранил 11-ю строчку, набрав 26 очков в 20 встречах. Следующий матч "Торпедо" проведет в гостях против "Алании" из Владикавказа 6 ноября, а "Спартак-2" в этот же день сыграет на выезде с красноярским "Енисеем".