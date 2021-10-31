"Каролина" одержала восьмую победу подряд в НХЛ

В составе победителей отличились Мартин Нечас (37-я минута) и Бретт Песс (58). У гостей шайбу забросил Кристиан Фишер (6). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отметился. Его соотечественник защитник "Аризоны" Илья Любушкин также не набрал очков. Российский вратарь гостей Иван Просветов был заявлен на матч, но на лед не выходил.

"Каролина" одержала победу во всех восьми матчах сезона и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 16 очков. "Аризона", напротив, уступила во всех девяти матчах регулярного чемпионата. Команда, в активе которой одно очко, занимает последнее, восьмое место в Центральном дивизионе.

Следующий матч "Каролина" проведет в гостях против "Чикаго" 4 ноября, а "Аризона" днем ранее на выезде сыграет с "Филадельфией".