Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 1 ноября. "Милан" победил "Рому" со счетом 2:1 в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико".

В составе победителей отличились Златан Ибрагимович (26-я минута) и Франк Кесси (57, с пенальти). У хозяев голом отметился Стефан Эль-Шаарави (90+3). Ибрагимович забил 400-й гол в национальных первенствах разных стран (Швеция, Нидерланды, Италия, Испания, Франция, Англия и США). На 50-й минуте он также забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда, а на 54-й минуте заработал пенальти. Защитник "Милана" Тео Эрнандес получил на 66-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Милан" не проигрывает "Роме" на протяжении четырех встреч (три победы, одна ничья). Благодаря победе подопечные Стефано Пиоли продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 15 матчей, победив в седьмой встрече кряду, и сохранили вторую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко в 11 играх. Столько же очков у лидирующего "Наполи", которому "Милан" уступает по дополнительным показателям. "Рома" занимает пятую строчку, набрав 19 очков после 11 встреч.

Следующий матч в чемпионате Италии "Милан" проведет дома против "Интера" 7 ноября, а до этого сыграет 3 ноября в Лиге чемпионов с португальским "Порту" на своем поле. "Рома" проведет следующую встречу в национальном первенстве также 7 ноября против "Венеции" на выезде. Перед этим команда встретится дома 4 ноября с норвежским "Будё-Глимтом" в матче группового этапа Лиги конференций.