Первый в сезоне трипл-дабл Хардена помог "Бруклину" обыграть "Детройт" в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, в активе которого 23 очка. Защитник хозяев Джеймс Харден оформил свой первый в сезоне трипл-дабл - 18 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. В составе проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Кори Джозеф - 13.

"Бруклин" одержал четвертую победу в сезоне при трех поражениях, команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Детройт" идет 13-м с одной победой в шести играх. "Бруклин" в следующем матче в ночь на четверг примет "Атланту", а "Детройт" в ночь на среду дома сыграет с "Милуоки".

В других матчах "Шарлотт" на своем паркете победил "Портленд" (125:113), а "Юта" в гостях оказалась сильнее "Милуоки".