Передача Панарина помогла "Рейнджерс" на выезде обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (4-я минута), Адам Фокс (53) и Барклай Гудроу (59). У проигравших отличился Джордан Эберле (34).

Нападающий гостей Артемий Панарин сделал результативную передачу в эпизоде с шайбой Фокса. Теперь на счету россиянина восемь очков (1 шайба + 7 голевых пасов) в девяти матчах текущего сезона. Он делит с Фоксом лидерство по числу результативных передач в нынешнем чемпионате среди игроков "Рейнджерс". Российский вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 32 броска.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 13 очков в девяти матчах. "Сиэтл" с семью очками идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче нью-йоркский клуб в ночь на среду в гостях сыграет с "Ванкувером", а "Сиэтл" в ночь на вторник на выезде встретится с "Эдмонтоном".

В другом матче игрового дня "Анахайм" дома победил "Монреаль" со счетом 4:2. 36-летний капитан хозяев Райан Гецлаф отдал результативную передачу и вышел на первое место в истории клуба по числу набранных очков (279+710), обойдя финна Теему Селянне.

"Лос-Анджелес" на своем льду обыграл "Баффало" (3:2), а "Коламбус" в гостях в серии буллитов оказался сильнее "Нью-Джерси" (4:3).