Аслан Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 1 ноября. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 19-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Карацева 2 392 очка. На прошлой неделе он впервые вошел в топ-20 мирового рейтинга. Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович (10 430), вторым идет россиянин Даниил Медведев (9 540), третьим - грек Стефанос Циципас (7 840). Впервые в топ-10 вошел итальянец Янник Синнер, который с 11-й позиции переместился на девятую (3 395).

Россиянин Андрей Рублев сохранил шестую строчку (5 150). Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 31-е место (1 706).

Рейтинг ATP от 1 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 340 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 540;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 840;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 180;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 5 150;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 768;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 670;

9 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 395;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 366...

16 (18). Аслан Карацев (Россия) - 2 392...

31 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1 706.