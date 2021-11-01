Павлюченкова поднялась на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 1 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 16-го на 12-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко. На третье место поднялась чешка Барбора Крейчикова, сместившая на четвертую позицию соотечественницу Каролину Плишкову.

На одну позицию поднялись Мария Саккари из Греции и Онс Жабер из Туниса, которые теперь занимают шестую и седьмую позиции соответственно. Эстонка Анетт Контавейт поднялась на шесть позиций и теперь занимает восьмое место, девятой идет поднявшаяся на три позиции немка Ангелик Кербер, десятку замкнула полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA от 1 ноября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 701 очко;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 150;

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 708;

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 695;

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 425;

6 (7). Мария Саккари (Греция) - 3 985;

7 (8). Онс Жабер (Тунис) - 3 455;

8 (14). Анетт Контавейт (Эстония) - 3 416;

9 (12). Ангелик Кербер (Германия) - 3 320;

10 (11). Ига Свентек (Польша) - 3 306...

12 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 085...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) - 2 180...

31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 920;

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 881...

40 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 601...

69 (68). Анастасия Потапова (Россия) - 985...

80 (81). Варвара Грачева (Россия) - 885...

89 (87). Вера Звонарева (Россия) - 849.