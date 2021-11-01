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Ралли "Шелковый путь"

Маршрут ралли "Шелковый путь" 2022 года представят 10 ноября

Ралли проводится с 2009 года

ТАСС, 1 ноября. Презентация маршрута международного ралли-марафона "Шелковый путь" 2022 года состоится 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ралли.

Презентация состоится в онлайн-формате и начнется в 19:00 мск. На ней будут присутствовать руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин, спортивный директор проекта Люк Альфан, а также первый заместитель руководителя проекта Виктор Соколов.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года, гонки проходят на территории России, а также стран Центральной Азии и Китая.

Теги
Ралли "Шелковый путь"
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