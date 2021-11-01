Нападающий московского "Динамо" Рашевский признан лучшим новичком недели в КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Форвард московского "Динамо" Дмитрий Рашевский признан лучшим новичком прошедшей игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рашевскому 21 год, он в третий раз признан лучшим новичком недели. Россиянин в трех матчах набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи). Среднее игровое время игрока составило 16 минут 45 секунд.

Лучшим вратарем недели признан Магнус Хелльберг из "Сочи", который одержал три победы в трех матчах. Всего по воротам шведа было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 97,06%. В матче против нижегородского "Торпедо" (2:0) голкипер в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен из петербургского СКА, на счету которого 3 (1+2) очка в трех матчах. Андрей Кузьменко из СКА признан по итогам недели лучшим нападающим. На его счету 6 (4+2) очков, в матчах против омского "Авангарда" (5:1) и московского "Динамо" (3:2) он отметился дублями.