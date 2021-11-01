КДК РФС 3 ноября рассмотрит удаление тренера "Нижнего Новгорода" в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 3 ноября рассмотрит удаление помощника главного тренера "Нижнего Новгорода" Антона Хазова в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Нижний Новгород" 30 октября на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 1:2. Команда упустила ничью во встрече с железнодорожниками из-за автогола защитника Ивана Миладиновича в компенсированное ко второму тайму время.

"Заседание КДК состоится в среду, 3 ноября. Повестка уже сформирована, - сказал Григорьянц. - Рассмотрим вопросы скандирований, выхода [тренеров] за пределы технической зоны, нарушения санитарного регламента. Также рассмотрим удаление тренера "Нижнего Новгорода" Хазова в подтрибунном помещении за оскорбление судейской бригады, он приглашен на заседание".

"Нижний Новгород" после 13 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам сезона-2021/22 составляет два очка. В 14-м туре нижегородцы 7 ноября на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".