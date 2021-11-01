В Европейской лиге плавания прокомментировали ситуацию с выборами руководства

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Вопрос о досрочных выборах руководства Европейской лиги плавания (LEN) еще не решен. Об этом журналистам сообщил член бюро LEN по плаванию Марко Стаккьотти.

В понедельник девять национальных федераций призвали LEN принять меры, чтобы досрочные выборы руководства организации прошли в феврале 2022 года.

"Вопрос не относится к этой пресс-конференции, но тем не менее, что касается выборов, то пока даты не определены, потому что данный вопрос еще находится в проработке. Как только он будет решен, то, наверно, ответ будет в ближайшие дни", - сказал Стаккьотти.

С совместным заявлением по этому вопросу выступили главы федераций плавания Швеции, Дании, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы и Норвегии. В конце сентября портал Inside the Games сообщил, что 24 национальные федерации подписали петицию с призывом к проведению внеочередного конгресса из-за недоверия к действующему руководству.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил ТАСС, что все члены европейской федерации могут реализовать свои права согласно конституции LEN, что и было сделано группой стран.