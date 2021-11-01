Карпин: повторный тест Смолова на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Повторный тест нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова на коронавирус дал отрицательный результат, поэтому он вошел в окончательный состав сборной России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В субботу "Локомотив" сообщил, что Смолов пропустит матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:1), так как его результат теста на коронавирус был сомнительным. В понедельник стало известно, что Смолов вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

"Это был ложноположительный тест. Сделали еще раз - отрицательный. Сегодня сделают еще раз. Надеюсь, тоже будет отрицательный", - сказал Карпин.

В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).