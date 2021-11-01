Объявлен состав молодежной сборной России по футболу на ноябрьские матчи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года против команд Словакии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав российской команды вошли 25 футболистов:

вратари - Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");

защитники - Никита Кармаев ("Кубань"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Данил Степанов ("Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Даниил Корнюшин ("Краснодар");

полузащитники - Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Александр Черников ("Краснодар"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания);

нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа").

Сборная России выступает в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место, после четырех игр команда набрала 9 очков. Первыми идут испанцы (12 очков), третьими - словаки (6), далее идут сборные Мальты, Литвы и Северной Ирландии (все - 3 очка).

Сборная России встретится со словаками 12 ноября, матч с командой Испании состоится 16 ноября. Обе игры пройдут на "Арене-Химки".