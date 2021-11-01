Терюшков: список кандидатов на пост главного тренера "Химок" еще не сформирован

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Список тренеров, которые могут возглавить подмосковный футбольный клуб "Химки", еще не сформирован, он будет готов во время паузы на матчи сборных. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков.

25 октября пост главного тренера покинул Игорь Черевченко, который возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команду к матчу 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" готовили тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов. Европейские национальные сборные проведут матчи отборочного турнира чемпионата мира 11-16 ноября.

"Список тренеров пока не сформировался. В течение паузы на матчи сборных будем разговаривать со всеми. Список будет сформирован в эту паузу", - сказал Терюшков.

В воскресенье "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Уралом" со счетом 0:0. "Результатом, конечно, недовольны, рассчитывали на три очка, игра была вязкой и тяжелой, - отметил Терюшков. - "Урал" отдал инициативу, стал на защиту в своей штрафной, очень опасно контратаковал. Некоторые опасные моменты возникали, [Эрик] Бикфалви имел ряд моментов, но защита сыграла достойно, Илья Лантратов традиционно пару раз выручил".

"Химки" с 12 очками после 13 игр занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".