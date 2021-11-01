Данило: футболисты "Ювентуса" с пониманием отнеслись к решению клуба оставить их на базе

ТАСС, 1 ноября. Игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" с пониманием отнеслись к решению руководства команды оставить их на базе перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам рассказал защитник туринцев Данило.

Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщил, что после поражения от "Вероны" (1:2) в субботнем матче чемпионата Италии команда проведет на базе неделю. "Ювентус" занимает 10-е место в турнирной таблице серии А.

"Эта тема для нас очень проста. Когда мы узнали об этом, никто из нас не спорил, и мы остались на базе. Мы все хотим внести посильный вклад в игру команды. Иногда надо и потерпеть, в том числе и пожертвовать отношениями с семьями, чтобы восстановить позиции, на которых должен быть "Ювентус", - сказал Данило.

"Мы попытаемся выложиться на поле на 100%, несмотря на уровень соперника. Тем более, что он будет непростым", - добавил он.

Матч "Ювентус" - "Зенит" пройдет 2 ноября и начнется в 23:00 мск.