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КХЛ

Доктор "Ак Барса" помог мальчику, в которого попала шайба во время матча с "Авангардом"

Инцидент произошел в первом периоде встречи

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Врач казанского "Ак Барса" оказал помощь мальчику, в которого попала шайба во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским "Авангардом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ак Барса".

Инцидент произошел в первом периоде. Шайба попала в мальчика, которого отвели в подтрибунное помещение для оказания медицинской помощи.

"Наш врач оказал мальчику помощь. Также ему подарили рюкзак, шапку и пригласили в студию "Ак Барс Шоу", - сказали в пресс-службе.

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