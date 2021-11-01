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КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Казанский "Ак Барс" дома обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 639 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута) и Даниил Тарасов (51), у гостей отличился Вилле Покка (48).

В первом периоде матча шайба вылетела за пределы площадки и попала в зрителя. Юного болельщика отвели в подтрибунное помещение для оказания медицинской помощи. Впоследствии ему вручили памятные подарки от клуба.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает четвертое место, имея в активе 34 очка после 26 матчей. "Авангард" располагается на шестой строчке с 26 очками в 23 играх. В следующей встрече 4 ноября "Ак Барс" примет новосибирскую "Сибирь", омский клуб в гостях сыграет с "Нефтехимиком" из Нижнекамска 3 ноября.

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