ТАСС, 1 ноября. Баскетболисты московского ЦСКА проиграли эстонскому "Калеву" со счетом 56:67 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в присутствии 1 622 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал эстонский центровой "Калева" Рауно Нургер, набравший 15 очков при девяти подборах. У ЦСКА больше всех очков набрал защитник Иффе Лундберг (13).

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ. Московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе четыре победы и одно поражение. "Калев" с двумя победами при трех поражениях поднялся на восьмое место.

В следующей игре Единой лиги ВТБ ЦСКА 7 ноября в гостях сыграет с казанским УНИКСом, а 4 ноября дома примет турецкий "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги. "Калев" в шестом матче Единой лиги ВТБ на выезде сыграет с белорусским "Цмоки-Минском".