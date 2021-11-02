Сборная России по пляжному футболу проведет матч первого тура Межконтинентального кубка

ТАСС, 2 ноября. Сборная России по пляжному футболу 2 ноября сыграет в первом туре Межконтинентального кубка в Дубае. Россияне встретятся с японцами, игра начнется в 17:45 мск.

Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года в ОАЭ, в нем принимают участие восемь команд, шесть из которых являются представителями своих конфедераций. Также участвуют сборная страны, которая принимает турнир, и действующий чемпион мира. Мировое первенство 2021 года в Москве выиграла сборная России.

Россияне находятся в группе B вместе с командами Ирана, Японии и Парагвая. В квартете А выступают сборные Сенегала, Португалии, Испании и ОАЭ. Все матчи группового этапа пройдут 2, 3 и 4 ноября. Россияне в среду сыграют с парагвайцами (17:45 мск), а в четверг встретятся с иранцами (19:00 мск).

В состав сборной России на Межконтинентальный кубок вошли 12 игроков. Полностью состав выглядят следующим образом: вратари - Станислав Кошарный, Денис Пархоменко (оба - "Локомотив"); полевые игроки - Борис Никоноров, Федор Земсков, Андрей Новиков (все - "Локомотив"), Антон Шкарин, Андрей Котенев (все - "Спартак"), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все - "Кристалл"), Николай Крышанов ("Дельта").

На Межконтинентальном кубке команды проводят матчи группового этапа в один круг. По его итогам две лучшие команды выходят в полуфиналы - сборная, занявшая первое место в группе А, играет против второй команды квартета B - и наоборот. Команды, которые стали третьими и четвертыми, разыгрывают 5-8 места.

Межконтинентальный кубок выигрывали три сборные. Российская команда побеждала на турнире в 2011, 2012 и 2015 годах. Также сборная России трижды становилась серебряным призером и один раз - бронзовым. Еще по три победы у сборных Ирана и Бразилии. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.