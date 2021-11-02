Исландский футболист перенес остановку сердца на поле в игре второго норвежского дивизиона

ТАСС, 2 ноября. Исландский полузащитник норвежского футбольного клуба "Согндал" Эмиль Палссон перенес остановку сердца в игре 27-го тура второго дивизиона национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Матч "Согндала" против "Стьордалс Блинк" был прерван на 12-й минуте из-за сердечного приступа Палссона. Врачи провели реанимационные действия. Впоследствии 28-летнего игрока доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Палссон выступает за "Согндал" в аренде, права на него принадлежат "Сарпсборгу". В его активе есть один матч за сборную Исландии.

12 июня на чемпионате Европы в матче группового этапа между командами Финляндии и Дании полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. С тех пор футболист не выходил на поле в официальных матчах.