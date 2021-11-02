Хоккеист Фокс подписал новый контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на $66,5 млн

ТАСС, 2 ноября. Американский защитник Адам Фокс подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение рассчитано на семь лет, среднегодовая зарплата Фокса составит $9,5 млн (всего - $66,5 млн). Предыдущий контракт защитника действовал до конца текущего сезона.

Фоксу 23 года, он был выбран на драфте НХЛ 2016 года "Калгари" под общим 66-м номером, в 2018 году права на защитника в результате обмена получила "Каролина", в 2019-м - "Рейнджерс". Американец провел за клуб из Нью-Йорка 134 матча, в которых набрал 98 очков (15 голов + 83 передачи). В 2021 году он стал обладателем приза "Джеймс Норрис Трофи", который вручается лучшему защитнику сезона в НХЛ.