"Тампа" обыграла "Вашингтон" в матче НХЛ. Василевский отразил 31 бросок

ТАСС, 2 ноября. "Тампа" победила "Вашингтон" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Алекс Киллорн (24-я минута), Энтони Сирелли (29), Брэйден Пойнт (43). У "Вашингтона" отличились Бретт Лисон (2), забивший дебютный гол в НХЛ, и Конор Шири (52).

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок и одержал третью победу подряд в текущем сезоне. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, отличившись в третьем матче кряду, он набрал 13 очков (пять голов + восемь передач) в девяти играх. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, его одноклубник Дмитрий Орлов и защитник "Тампы" Михаил Сергачев не сумели отличиться. Овечкин остался без набранных очков впервые в текущем сезоне.

"Тампа" набрала 11 очков за девять матчей, команда поднялась на третье место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Вашингтона" 13 очков в девяти играх, он впервые в нынешнем сезоне проиграл в основное время и идет третьим в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 5 ноября в гостях против "Торонто". "Вашингтон" в тот же день сыграет на выезде с "Флоридой".