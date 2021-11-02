Сергачев: вратарь Василевский великолепно сыграл против "Вашингтона" в матче НХЛ

ТАСС, 2 ноября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский провел выдающийся матч против "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ. Такое мнение высказал защитник "Тампы" Михаил Сергачев, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на вторник "Тампа" дома обыграла "Вашингтон" со счетом 3:2, гости открыли счет на второй минуте игры. Василевский отразил 31 бросок и стал второй звездой встречи. Сергачев не сумел набрать очков.

"Нашим планом было не дать "Вашингтону" играть в скоростной хоккей. Потому что соперник умеет быстро уходить в отрыв, и надо сказать, что Василевский сегодня провел выдающийся матч, великолепно сыграл, дав нам шанс", - сказал Сергачев.

"Я где-то половину своих матчей провел справа, поэтому ничего нового для меня нет. Я наслаждаюсь, когда играю с таким партнером [Виктором Хедманом]. Мы помогаем друг другу и по возможности стараемся подключаться к нападению", - добавил он.

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), в прошлом сезоне он также стал самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.