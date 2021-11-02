Хоккеист московского "Динамо" Рашевский признан лучшим новичком октября в КХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский признан лучшим новичком октября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рашевскому 21 год, он во второй раз в карьере признан лучшим новичком месяца. В октябре нападающий набрал 10 (6+4) очков в 13 матчах. Рашевский стал вторым игроком "Динамо" после Александра Петунина, дважды признававшимся лучшим новичком месяца.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Ларс Юханссон из санкт-петербургского СКА. Шведский вратарь одержал восемь побед в девяти играх, по его воротам было нанесено 214 бросков, из которых он отразил 94,86%. Юханссон сыграл пять матчей "на ноль", максимальная сухая серия составила 197 минут и 12 секунд.

Джесси Блэкер, выступающий за екатеринбургский "Автомобилист", впервые в карьере признан лучшим защитником. В 13 играх хоккеист набрал 15 (3+12) очков. Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хайруллин из нижнекамского "Нефтехимика", который набрал 14 (9+5) очков в 12 матчах.