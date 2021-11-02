Нагельсман вернулся к работе с "Баварией" после перенесенного коронавируса

ТАСС, 2 ноября. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман вернулся к работе с командой после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20 октября Нагельсман пропустил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (4:0). На следующий день в команде сообщили, что тест специалиста на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что Нагельсман будет руководить командой в игре против "Бенфики" 2 ноября.

После трех туров "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице группы E с девятью очками. "Бенфика" находится на второй строчке (4 очка), далее идут "Барселона" (3) и киевское "Динамо" (1). В чемпионате Германии "Бавария" идет на первом месте, в активе команды 25 очков после 10 туров.