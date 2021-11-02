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Баскетбольные еврокубки

СМИ: клубы Евролиги проголосовали за уход Бертомеу с поста президента организации

Испанец возглавляет организацию с 2000 года
Президент Евролиги Жорди Бертомеу EPA-EFE/David Aguilar
Описание
Президент Евролиги Жорди Бертомеу
© EPA-EFE/David Aguilar

ТАСС, 2 ноября. Большинство клубов - учредителей Евролиги проголосовало за уход с поста президента организации испанца Жорди Бертомеу. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на источники.

В состав учредителей турнира входят 11 команд, имеющих лицензии на постоянное участие в соревновании. Согласно информации источника, против нахождения Бертомеу в руководящей должности высказались шесть команд, в числе которых московский ЦСКА.

Ожидается, что Бертомеу уйдет с поста 30 июня 2022 года и займет должность консультанта в новом руководстве лиги.

Бертомеу 62 года, он возглавляет Евролигу с 2000 года, с 2011 года - в качестве президента организации. Под эгидой Евролиги проводится одноименный турнир, а также второе по силе европейское соревнование - Еврокубок.

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