СМИ: клубы Евролиги проголосовали за уход Бертомеу с поста президента организации

ТАСС, 2 ноября. Большинство клубов - учредителей Евролиги проголосовало за уход с поста президента организации испанца Жорди Бертомеу. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на источники.

В состав учредителей турнира входят 11 команд, имеющих лицензии на постоянное участие в соревновании. Согласно информации источника, против нахождения Бертомеу в руководящей должности высказались шесть команд, в числе которых московский ЦСКА.

Ожидается, что Бертомеу уйдет с поста 30 июня 2022 года и займет должность консультанта в новом руководстве лиги.

Бертомеу 62 года, он возглавляет Евролигу с 2000 года, с 2011 года - в качестве президента организации. Под эгидой Евролиги проводится одноименный турнир, а также второе по силе европейское соревнование - Еврокубок.