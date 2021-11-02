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Летние олимпийские виды спорта

Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин

Двукратному серебряному призеру Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах было 80 лет

ТАСС, 2 ноября. Бывший член сборной СССР по фехтованию Виктор Путятин умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Причина смерти не сообщается.

Путятин входил в состав сборной СССР с 1964 по 1972 год. За это время он дважды становился серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах, а также пятикратным чемпионом мира. В 1980 году стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования, где проработал четыре года.

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Летние олимпийские виды спорта
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