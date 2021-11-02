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КХЛ

ЦСКА с минимальным счетом победил "Автомобилист" в матче КХЛ

Автором единственной шайбы стал Сергей Плотников
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Сергей Плотников.

Армейцы прервали сухую серию вратаря "Автомобилиста" Дмитрия Шикина, которая длилась 83 минуты и 21 секунду.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко в 25 матчах. "Автомобилист" сохранил за собой пятую строчку на востоке, набрав 29 очков в 26 встречах. Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против подмосковного "Витязя" 5 ноября, а "Автомобилист" днем ранее сыграет на выезде против череповецкой "Северстали".

В других матчах игрового дня лидер Западной конференции петербургский СКА уступил дома первой команде востока магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов (2:2 в основное время), а нижегородское "Торпедо" на своем льду победило ярославский "Локомотив" (3:2). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА25131331486-5438
2Йокерит25113222582-6736
3Динамо М25151000989-6632
4ЦСКА25104101952-5031
5Динамо Мн24113002875-7030
6Северсталь2493211852-5230
7Локомотив25111022965-5928
8Спартак25940101162-6227
9Торпедо251010211164-6525
10Динамо Р24810321052-7423
11Витязь25601241267-8020
12Сочи25521311355-7320
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург25182300293-5146
2Трактор26121511680-6738
3Салават Юлаев25142111678-5136
4Ак Барс26102304760-5934
5Автомобилист2692132988-7629
6Авангард231111001063-5826
7Барыс25622211260-7423
8Сибирь24801031243-5721
9Нефтехимик24711031262-7221
10Амур25413231249-6821
11Адмирал24500321444-7715
12Куньлунь24501111653-9214

 

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