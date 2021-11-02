ЦСКА с минимальным счетом победил "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Сергей Плотников.

Армейцы прервали сухую серию вратаря "Автомобилиста" Дмитрия Шикина, которая длилась 83 минуты и 21 секунду.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко в 25 матчах. "Автомобилист" сохранил за собой пятую строчку на востоке, набрав 29 очков в 26 встречах. Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против подмосковного "Витязя" 5 ноября, а "Автомобилист" днем ранее сыграет на выезде против череповецкой "Северстали".

В других матчах игрового дня лидер Западной конференции петербургский СКА уступил дома первой команде востока магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов (2:2 в основное время), а нижегородское "Торпедо" на своем льду победило ярославский "Локомотив" (3:2).