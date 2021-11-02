ЦСКА с минимальным счетом победил "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".
Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Сергей Плотников.
Армейцы прервали сухую серию вратаря "Автомобилиста" Дмитрия Шикина, которая длилась 83 минуты и 21 секунду.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко в 25 матчах. "Автомобилист" сохранил за собой пятую строчку на востоке, набрав 29 очков в 26 встречах. Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против подмосковного "Витязя" 5 ноября, а "Автомобилист" днем ранее сыграет на выезде против череповецкой "Северстали".
В других матчах игрового дня лидер Западной конференции петербургский СКА уступил дома первой команде востока магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов (2:2 в основное время), а нижегородское "Торпедо" на своем льду победило ярославский "Локомотив" (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|25
|13
|1
|3
|3
|1
|4
|86-54
|38
|2
|Йокерит
|25
|11
|3
|2
|2
|2
|5
|82-67
|36
|3
|Динамо М
|25
|15
|1
|0
|0
|0
|9
|89-66
|32
|4
|ЦСКА
|25
|10
|4
|1
|0
|1
|9
|52-50
|31
|5
|Динамо Мн
|24
|11
|3
|0
|0
|2
|8
|75-70
|30
|6
|Северсталь
|24
|9
|3
|2
|1
|1
|8
|52-52
|30
|7
|Локомотив
|25
|11
|1
|0
|2
|2
|9
|65-59
|28
|8
|Спартак
|25
|9
|4
|0
|1
|0
|11
|62-62
|27
|9
|Торпедо
|25
|10
|1
|0
|2
|1
|11
|64-65
|25
|10
|Динамо Р
|24
|8
|1
|0
|3
|2
|10
|52-74
|23
|11
|Витязь
|25
|6
|0
|1
|2
|4
|12
|67-80
|20
|12
|Сочи
|25
|5
|2
|1
|3
|1
|13
|55-73
|20
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|25
|18
|2
|3
|0
|0
|2
|93-51
|46
|2
|Трактор
|26
|12
|1
|5
|1
|1
|6
|80-67
|38
|3
|Салават Юлаев
|25
|14
|2
|1
|1
|1
|6
|78-51
|36
|4
|Ак Барс
|26
|10
|2
|3
|0
|4
|7
|60-59
|34
|5
|Автомобилист
|26
|9
|2
|1
|3
|2
|9
|88-76
|29
|6
|Авангард
|23
|11
|1
|1
|0
|0
|10
|63-58
|26
|7
|Барыс
|25
|6
|2
|2
|2
|1
|12
|60-74
|23
|8
|Сибирь
|24
|8
|0
|1
|0
|3
|12
|43-57
|21
|9
|Нефтехимик
|24
|7
|1
|1
|0
|3
|12
|62-72
|21
|10
|Амур
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|49-68
|21
|11
|Адмирал
|24
|5
|0
|0
|3
|2
|14
|44-77
|15
|12
|Куньлунь
|24
|5
|0
|1
|1
|1
|16
|53-92
|14