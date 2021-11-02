Решение о переносе матча "Динамо" - "Краснодар" примут после разъяснения от РФС и РПЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Решение о возможном переносе матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Краснодаром" будет принято после разъяснения от Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых.

Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч "Динамо" - "Краснодар", который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"По предстоящему матчу с "Краснодаром" ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у "Динамо" есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры", - сказал Пивоваров.

После 13 туров "Динамо" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка. "Краснодар" с 21 очком идет шестым.