Абаренов: Подмосковье технически готово принять игры РПЛ в случае переноса из Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московская область технически готова принять матчи 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае их переноса из Москвы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" - "Краснодар", который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора. После этого генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров заявил, что решение о возможном переносе предстоящей игры будет принято после разъяснения от Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ, поскольку у клуба есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Помимо игры с участием "Динамо" и "Краснодара" в 14-м туре в Москве в рамках 14-го тура чемпионата России 7 ноября должна состояться встреча "Спартак" - "Локомотив".

"К нам официально никто не обращался, - сказал Абаренов, отвечая на вопрос, готовы ли власти Московской области предложить столичным клубам РПЛ провести игры в регионе. - Если поступит официальное обращение, мы со своей стороны направим запрос в Роспотребнадзор для того, чтобы понять, имеем ли мы такую возможность в текущей ситуации. Технически стадион полностью готов, но ключевое решение будет за Роспотребнадзором".

"Есть ли дедлайн в этом вопросе? В зависимости от того, когда обратятся, у нас нет никаких дедлайнов. Обратятся, мы сразу же обратимся в Роспотребнадзор", - добавил собеседник агентства.

Министр спорта Московской области подчеркнул, что не видит смысла обращаться с предложением провести матчи в регионе к московским клубам. "Клуб в первую очередь должен для себя определить, потому что есть множество нюансов. Для клуба это дополнительные затраты. Все, что мы сейчас читаем, - это новости. Из того, что я читал, возможен обмен кругами с "Краснодаром", - продолжил он.

"Насколько я знаю, клубы ведут консультации с премьер-лигой и РФС, чтобы принять окончательное решение. Технически мы готовы, но в текущей ситуации в любом случае все будет зависеть от Роспотребнадзора", - резюмировал Абаренов.