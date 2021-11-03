Главный тренер клуба НХЛ "Миннесота" прокомментировал первую шайбу Капризова в сезоне

ТАСС, 3 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов сравнил первый гол в нынешнем сезоне с дебютной шайбой в карьере. Об этом рассказал главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В ночь на среду "Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла "Оттаву" (5:4 ОТ), Капризов отметился результативной передачей и забросил победную шайбу, которая стала для него первой в сезоне.

"Кажется, он сказал моим помощникам после игры, что этот гол сравним с его первой шайбой в НХЛ, - сказал Эвасон. - Очевидно, он очень взволнован, Кирилл очень хотел отметиться. Было приятно наблюдать, как радовались за него его партнеры по команде".

"Миннесота" набрала 12 очков, команда занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Следующий матч подопечные Эвасона проведут 7 ноября на выезде против "Питтсбурга".