Хоккеиста "Монреаля" Друэна отправили в больницу после попадания шайбы в голову

ТАСС, 3 ноября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Джонатан Друэн отправлен в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:0). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел в первом периоде встречи. Во время атаки "Монреаля" защитник Бретт Кулак совершил бросок по воротам "Детройта", и шайба попала в Друэна. Форвард пытался защититься рукой от летящей в него шайбы, но не сумел ее остановить. Хоккеист упал, но позже сумел встать и самостоятельно покинуть лед.

В перерыве было объявлено, что форвард отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования.