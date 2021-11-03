Хоккеиста "Монреаля" Друэна отправили в больницу после попадания шайбы в голову

ТАСС, 3 ноября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Джонатан Друэн отправлен в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:0). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Инцидент произошел в первом периоде встречи. Во время атаки "Монреаля" защитник Бретт Кулак совершил бросок по воротам "Детройта", и шайба попала в Друэна. Форвард пытался защититься рукой от летящей в него шайбы, но не сумел ее остановить. Хоккеист упал, но позже сумел встать и самостоятельно покинуть лед.
В перерыве было объявлено, что форвард отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования.
Jonathan Drouin is headed to the hospital to be evaluated after taking a shot to the head. #GoHabsGo #NHL pic.twitter.com/WX0k92cIyx— David (@DaveyUpper) November 3, 2021
Друэну 26 лет, в нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав семь очков (два гола + пять результативных передач). В прошлом сезоне канадец покинул расположение команды в апреле из-за тревожного состояния и был переведен в долгосрочный список травмированных.