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НХЛ

Хоккеиста "Монреаля" Друэна отправили в больницу после попадания шайбы в голову

Нападающий сумел встать и самостоятельно покинуть лед

ТАСС, 3 ноября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Джонатан Друэн отправлен в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:0). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел в первом периоде встречи. Во время атаки "Монреаля" защитник Бретт Кулак совершил бросок по воротам "Детройта", и шайба попала в Друэна. Форвард пытался защититься рукой от летящей в него шайбы, но не сумел ее остановить. Хоккеист упал, но позже сумел встать и самостоятельно покинуть лед.

В перерыве было объявлено, что форвард отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования.

Друэну 26 лет, в нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав семь очков (два гола + пять результативных передач). В прошлом сезоне канадец покинул расположение команды в апреле из-за тревожного состояния и был переведен в долгосрочный список травмированных.

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