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ММА

Российский боец Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

30 октября россиянин победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде
Ислам Махачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

30 октября Махачев победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В обновленном списке он опередил американца Майкла Чэндлера, который располагается на пятой строчке. Ранее россиянин занимал пятое место. Титулом чемпиона UFC в этом весе владеет бразилец Чарльз Оливейра.

Россиянин Петр Ян, который в субботу победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и расположился на 11-м месте. Представитель Швеции и уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев занимает 10-ю строчку в рейтинге полусредневесов (до 77 кг).

Махачеву 30 лет, в его в актив 21 победа и одно поражение в смешанных единоборствах. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу.

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