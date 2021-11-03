Минимальная цена за два билета на матч КХЛ в Дубае составляет 5,8 тыс. рублей

ТАСС, 3 ноября. Стартовала продажа билетов на вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом", который пройдет 3 декабря в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба арены, где пройдет игра.

Билеты продаются пакетами на два места, минимальная цена такого пакета составляет 300 дирхамов (5,8 тыс. рублей), самый дорогой пакет стоит 810 дирхамов (15,7 тыс. рублей).

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.