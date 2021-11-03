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Лига Европы

Роджерс: "Лестеру" в матче против "Спартака" необходимо свести ошибки к минимуму

Английский клуб примет красно-белых 4 ноября

ТАСС, 3 ноября. Английскому футбольному клубу "Лестер" необходимо свести к минимуму ошибки, чтобы заработать три очка в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против российского "Спартака". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

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Высокая цена небольших ошибок.

Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск. Ранее "Лестер" на выезде победил "Спартак" со счетом 4:3 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Завтра будет очень важный матч для нас. Естественно, мы хотим выиграть. Это будет сложная игра. Наша задача - свести к минимуму количество ошибок, чтобы заработать три очка", - сказал Роджерс.

После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка. "Спартак" с 3 очками располагается на четвертой строчке. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.

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