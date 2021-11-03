Шесть хоккеистов "Салавата Юлаева" заболели после матча с минским "Динамо"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Шесть игроков уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" заболели после выездной игры регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в клубе.

Встреча прошла 31 октября и завершилась победой уфимской команды со счетом 5:3. В составе "Салавата Юлаева" на матч с хабаровским "Амуром", который пройдет в среду (начало - 17:00 мск), отсутствуют защитник Михаил Науменков и форварды Джефф Плэтт и Сакари Маннинен.

"Шесть игроков команды приболели после выездной серии. Медицинский штаб команды принимает все меры, чтобы как можно скорее вернуть игроков в состав", - сказал собеседник агентства.

"Салават Юлаев" после 25 матчей набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.