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Лига Европы

Роджерс рассказал о состоянии переболевших футболистов "Лестера" Барнса и Мэддисона

Английская команда сыграет в четверг со "Спартаком" в рамках Лиги Европы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Готовность футболистов английского "Лестера" Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, перенесших заражение вирусом, к матчу четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака" остается неизвестной. Об этом на онлайн-конференции сообщил главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

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Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск.

"Барнс и Мэддисон перенесли вирус, - сказал Роджерс. - Не знаем, будут ли они готовы к завтрашнему матчу. Но наверняка будут готовы к игре в выходные".

Роджерс добавил, что под вопросом также участие в матче со "Спартаком" португальского защитника "Лестера" Рикарду Перейры.

После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка. "Спартак" с 3 очками располагается на четвертой строчке. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.

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