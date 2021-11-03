Роджерс: у "Лестера" нет психологического преимущества над "Спартаком"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты английского "Лестера" не имеют психологического преимущества над московским "Спартаком" перед матчем Лиги Европы. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск.

"Я не считаю, что у нас есть психологическое преимущество, - сказал Роджерс. - Единственное преимущество в том, что играем дома. Матч будет сложным. Когда мы играли в Москве, мы сделали несколько ошибок, из-за чего нам пришлось отыгрываться".

"Мы ни в коем случае не недооцениваем "Спартак". Что касается матча против "Зенита", то игра прошла после нашего матча со "Спартаком" в Лиге Европы", - добавил Роджерс.

Ранее "Лестер" на выезде победил "Спартак" со счетом 4:3 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Спартак" не может выиграть в четырех последних матчах во всех турнирах, красно-белые 24 ноября уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 1:7 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка. "Спартак" с 3 очками располагается на четвертой строчке. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.