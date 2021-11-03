Каррера считает, что у "Спартака" есть шансы набрать очки в матче с "Лестером"

ТАСС, 3 ноября. Футболисты московского "Спартака" смогут набрать очки в матче Лиги Европы с английским "Лестером", если сохранят уверенность и не будут поддаваться негативному давлению. Такое мнение высказал бывший тренер красно-белых Массимо Каррера, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск. Ранее "Лестер" на выезде победил красно-белых со счетом 4:3 в третьем туре.

"У "Спартака" есть шансы на очки, - сказал Каррера. - В Неаполе уже получилось их забрать. Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась".

После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка. "Спартак" с 3 очками располагается на четвертой строчке. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.