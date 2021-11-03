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Летние олимпийские виды спорта

Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

Россиянин установил новый рекорд чемпионатов Европы в заплыве на дистанции 50 м на спине
Климент Колесников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине. Соревнования проходят в Казани.

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21-летний Колесников преодолел дистанцию за 22,47 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял итальянец Микеле Ламберти (+0,18), третьим финишировал представитель Румынии Роберт Глинта (+0,27). Россиянин Павел Самусенко занял четвертое место (+0,34).

На счету Колесникова серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио. Также он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и шестикратным чемпионом Европы. На короткой воде россиянин дважды становился чемпионом мира. Колесников в 11-й раз завоевал золотую медаль чемпионатов Европы.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает первое место, завоевав две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Нидерландов (2-1-0), третьими идут итальянцы (1-4-1).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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