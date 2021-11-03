Канадский хоккеист Кросби заразился коронавирусом

ТАСС, 3 ноября.. Тест на коронавирус нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и сборной Канады Сидни Кросби дал положительный результат. Об этом сообщает главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Также коронавирусом заразился защитник "Питтсбурга" Брайан Думулин. Оба игрока пропустили тренировку в среду. Кросби переносит заболевание в легкой форме, у Думулина симптомы не наблюдаются.

Кросби 34 года, он был выбран "Питтсбургом" на драфте 2005 года под первым номером, в составе клуба он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошлом сезоне канадец набрал в регулярном чемпионате 62 очка (24 гола + 38 передач) в 55 встречах, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. В его активе две золотые медали Олимпийских игр и одна - чемпионата мира.